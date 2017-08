Motorsportlegende Nieto (70) overleden

De Spaanse motorlegende Angel Nieto, die in de jaren zeventig en tachtig de wereldtitels aaneenreeg in de 50 cc en 125 cc, is overleden.

Hij is bezweken aan de verwondingen die hij vorige week woensdag had opgelopen na een ongeval op Ibiza met zijn quad. De 70-jarige Nieto van achteren aangereden op zijn quad en kwam hij op zijn hoofd terecht.

Hij was de eerste Spaanse motorcoureur die aan het WK deelnam en werd ook de eerste Spaanse wereldkampioen.In 1969 veroverde hij zijn eerste van in totaal 13 wereldtitels (6 in de 50 cc en 7 in de 125 cc).

Hij was zo bijgelovig dat hij het nooit over 13 wereldtitels had, maar over 12 plus 1.

Nieto was ook vaak succesvol tijdens de TT in Assen. Hij won er in totaal 15 keer.