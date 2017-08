WK zit er na tweede ronde al op voor Brouwer/Meeuwsen

Een flinke domper voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen op de WK beachvolleybal in Wenen. De wereldkampioenen van 2013 werden in de tweede ronde verrassend verslagen door de Belgen Dries Koekelkoren en Tom van Walle: 21-17, 20-22, 8-15.

Koekelkoren en Van Walle zijn pas het vierde Belgische duo dat zich voor de WK wist te plaatsen. Hun beste prestatie op de World Tour is de vijfde plaats in Antalya in 2016 en Xiamen, een jaar later.

Voor het Oranjeduo was er tot 15-13 in de tweede set niets aan de hand. Bij 20-19 hadden ze zelfs een matchpoint, maar dat werd gemist. De Belgen roken bloed, benutten hun eerste setpoint en stoomden door naar de onverwachte zege.