Nederlands fornuis moet half miljoen levens in India redden

De 21-jarige Marama liet aan Van Schayk zien hoe ze normaal, in huis, met lucifers en afvalplastic het vuur aansteekt. "We kunnen niet koken zonder rook in te ademen", vertelde ze. "Gas is te duur en buiten koken kost meer brandhout door de wind."

Rupa gebruikte in haar huis een testmodel van het rook-reducerende fornuis. "Eerst had ik veel last van hoofdpijn en branderige ogen", vertelde ze. "Nu is er nauwelijks rook. Ik heb veel minder last."

"Wat we aan het ontwikkelen zijn is voor de mensen zelf", zegt Van Schayck. "Uiteindelijk geven we alles uit handen, ze moeten het zelf maken. Het is de bedoeling dat de bevolking hier zelfs misschien kleine bedrijfjes omheen maakt."