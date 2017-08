Er is ook hoop, zegt Al Gore met nieuwe klimaatfilm

Ruim tien jaar geleden schudde Al Gore een deel van de wereld wakker met zijn onheilspellende klimaatfilm An Inconvenient Truth (een ongemakkelijke waarheid). Nu lanceert de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten het vervolg: An Inconvenient Sequel: Truth to Power (een ongemakkelijk vervolg: de waarheid aan de macht). Opnieuw waarschuwt de Nobelprijswinnaar voor een klimaatramp, maar er is volgens hem ook nog hoop.

Het vervolg laat de ellende zien van natuurrampen, die rechtstreeks aan klimaatverandering zijn gekoppeld. Zoals hoe orkaan Sandy in 2012 een vloedgolf veroorzaakte, die de bouwplaats van het 9/11-monument in New York onder water zette. Iets wat in de eerste film voorspeld werd en voor hoongelach zorgde bij mensen die niet geloven in het klimaatprobleem.