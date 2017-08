Gevaarlijke bacterie ontdekt in rauw hondenvoer

Ook bij de faculteit Dierengeneeskunde in Utrecht schrikken ze van de vondst van de bacterie. Veterinair expert Paul Overgaauw vindt het vooral zorgwekkend dat niet bekend is in hoeveel hondenvoer de besmette hazen zijn verwerkt en waar ze zijn gebleven.

"Ik had wel verwacht dat het vlees teruggeroepen zou worden, en dat zowel dierenartsen als huisartsen gewaarschuwd zouden worden om hier alert op te zijn. De bacterie is moeilijk te traceren, en artsen zijn er niet op bedacht dat het om deze bacterie kan gaan als mensen of honden ziek worden, omdat hij al sinds 1973 niet meer voorkomt in Nederland."

Klein besmettingsrisico

De NVWA ziet geen reden om groot alarm te slaan. In een reactie zegt een woordvoerder ervan uit te gaan dat het risico op besmetting zeer klein is omdat het tot nu toe slechts om één geval gaat. Er is daarom volgens de dienst geen aanleiding om actie te ondernemen.

De twee wetenschappers uit Wageningen en Utrecht erkennen dat het gevaar van besmetting gering is, maar zeggen dat áls het gebeurt, de impact enorm is. Microbioloog Roest: "Ik vind dat ik mijn verantwoordelijkheid als wetenschapper moet nemen en moet waarschuwen."

Ook veterinair expert Overgaauw gaat daarin mee: "Het is een ziekte die moeilijk te diagnosticeren is, dus de verspreiding kan nu een hele tijd doorgaan zonder dat iemand in de gaten heeft wat er aan de hand is. En welke winkels hebben het verkocht? Het is duidelijk dat als deze ene hond besmet is, er meer gevallen moeten zijn."

Carnivoren

Petra Riedijk heeft een webshop voor rauw hondenvoer. Zij geeft het rauwe hondenvoer ook aan haar twee honden. "Mensen geven dit voer aan hun honden omdat ze ervan overtuigd zijn dat het beter voor de dieren is. Uiteindelijk is een hond een carnivoor, en dus gedijt hij het beste op vlees."

Volgens de eigenaresse van de webshop moet er goed wetgeving komen voor voer voor dieren. "Daar zijn we al een tijd mee bezig, maar er is veel geld mee gemoeid en er zijn grote belangen. Het is heel moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ik hoop dat de NVWA ervoor kan zorgen dat duidelijk wordt welke bedrijven gegarandeerd kwaliteit leveren."

Katten

Ongeveer 20 procent van de Nederlandse hondenbezitters geeft zijn huisdier rauw voer. Ze geven het vaak omdat de hond van de wolf afstamt en die eet ook alleen maar rauwe producten.

Ook katten krijgen het, maar hoeveel van de katteneigenaren dit ook daadwerkelijk hun huisdier voorschotelen is niet bekend. Er zijn rond de 2.200.000 honden en 3.700.00 katten in Nederland.