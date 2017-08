Campenaerts grijpt Europese titel tijdrijden

De Belg Victor Campenaerts heeft in het Deense Herning de Europese titel bij het tijdrijden veroverd. Campenaerts, rijdend voor Lotto-Jumbo, had voor het 46 kilometer lange parcours 53.12 nodig.

Daarmee was hij drie seconden sneller dan de Pool Maciej Bodnar (Bora). De Ier Ryan Mullen (Cannondale) eindigde als derde op vijf seconden.

Campenaerts' ploeggenoot Jos van Emden werd vijfde op 22 tellen. Van Emden, die in de Giro op de slotdag de tijdrit had gewonnen, was op de lange en rechte wegen bij het eerste meetpunt nog de snelste. Campenaerts kwam daar als achtste door, maar voerde het tempo gaandeweg op en was halverwege zesde.

Bij het derde meetpunt was de Belg het snelste en bleef hij Bodnar, in de Tour de France nog winnaar van de laatste race tegen de klok, dus nog net voor.