Duitse supermarkten halen Nederlandse eieren uit de schappen

Twee grote Duitse supermarkten verkopen voorlopig geen Nederlandse eieren meer. Ketens REWE en Penny zeggen de eieren uit Nederland pas weer te willen verkopen als kan worden aangetoond dat ze niet zijn besmet met het giftige luizenbestrijdingsmiddel fipronil.

De supermarkten maken geen onderscheid tussen eieren die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn aangemerkt als besmet en andere eieren uit Nederland. Een woordvoerder van REWE zegt dat het bedrijf dat doet om duidelijkheid te bieden aan de klanten. "Al die losse codes, dat is voor hen niet te overzien."

Klanten die nog Nederlandse eieren in huis hebben, kunnen deze terugbrengen naar de winkel. Ze krijgen dan hun geld terug.

Export

Volgens correspondent Jeroen Wollaars kunnen de Nederlandse eieren in supermarkten in negen verschillende deelstaten terecht zijn gekomen. De consumentenbond in Bremen heeft inwoners van die deelstaat opgeroepen om alle eieren met daarop de code NL weg te doen.

De Nederlandse vereniging van pluimveehouders is verbijsterd over de maatregelen die in Duitsland worden genomen. Volgens de vereniging zijn alle eieren die nu worden aangeboden bij de supermarkten veilig.

Ook in Duitsland zelf zijn pluimveehouderijen besmet met fipronil. Er wordt aangeraden deze eieren niet te eten. Alle andere eieren zijn volgens de Duitse autoriteit wel veilig.

Transparantie

De directeur van het moederbedrijf van REWE en Penny zegt te stoppen met de verkoop om klanten "duidelijkheid en transparantie verschaffen".

De supermarktenketen is met ongeveer 5500 filialen een grote speler op de Duitse markt. Ook in landen in Zuid- en Oost-Europa is de REWE Group actief.