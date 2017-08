Zuid-Afrikaan die met Sjaak Rijke vastzat in Mali na 6 jaar vrij

De Zuid-Afrikaan Stephen McGowan, die tegelijkertijd met Sjaak Rijke in 2011 ontvoerd werd in Mali, is sinds enkele dagen weer op vrije voeten. De regering van Zuid-Afrika meldt dat hij afgelopen zaterdag 29 juli is vrijgelaten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen losgeld is betaald, maar er zijn ook berichten dat er wel degelijk is betaald. Volgens The New York Times gaat het om een bedrag van 3,5 miljoen euro, dat is betaald via een tussenpersoon.