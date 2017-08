Babylijkje gevonden in bosjes bij theater Rotterdam

Bij het Luxor Theater in Rotterdam is in de bosjes het lichaampje van een baby gevonden. Het is niet duidelijk wat de leeftijd van het kindje was. Volgens verslaggever Robert Bas zaten de resten in een soort vuilniszak.

De plastic zak werd vanochtend rond 09.30 uur gevonden door een voorbijganger. De vrouw waarschuwde daarop de politie. De resten lagen tussen de planten aan de Antoine Platekade in Rotterdam-Zuid, dicht bij het Luxor Theater en de rechtbank.

Een buurtbewoner zegt dat hij de zak eergisteren al in de bosjes zag liggen. Er vlogen allemaal vliegen omheen, vertelt hij. De buurtbewoner had geen idee wat er in de zak zat.

Wat de doodsoorzaak van de baby is, wordt nog onderzocht. Hoelang het daar al lag, is niet bekend. De politie hoopt dat getuigen zich melden.