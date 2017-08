Politieagent verdacht van lekken en drugshandel

Een medewerker van de politie Zeeland-West-Brabant is aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim. De man van 37 zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt. Hij wordt daarnaast ook verdacht van bezit en verhandelen van drugs.

Tegen de agent loopt een strafrechtelijk onderzoek. De politie is ook een intern onderzoek begonnen. Op dit moment zit de man vast. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

In dezelfde zaak is ook een man van 43 uit Zierikzee opgepakt. Die zit vast voor de handel in harddrugs.