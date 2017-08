Voetbalouders beleven EK vanuit een camper

Sinds een jaar is Kika terug bij Oranje en sinds een paar maanden staat ze weer in de basisopstelling. Als bekroning maakte ze een transfer van Archilles'29 naar het vrouwenteam van FC Twente. "Dat ze nu elke wedstrijd speelt hadden we een halfjaar geleden niet van kunnen dromen."

Engeland is een lastige tegenstander van Oranje vindt Joris. "Ze hebben veel meer ervaring met vrouwenvoetbal, maar als je de ontwikkeling bij Oranje als team ziet heb ik er wel vertrouwen in." De camper is in ieder geval voorbereid op nog een wedstrijd: "Er zit voldoende benzine in", zegt vader Joris.