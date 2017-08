Vier mensen vast op verdenking van seksuele uitbuiting minderjarigen

Een man van 32 uit Krommenie wordt ervan verdacht minderjarige meisjes seksueel te hebben uitgebuit. In dezelfde zaak hield de politie ook al drie andere mannen en een meisje aan. Ook zij worden verdacht van aanzetten tot prostitutie van minderjarigen. Van hen zitten er nog drie in voorlopige hechtenis.

De man uit Krommenie werd al op 20 juli opgepakt in Amsterdam, maar zijn aanhouding is nu pas bekendgemaakt. De andere aanhoudingen waren eerder dit jaar.

Seksadvertenties

De zaak kwam aan het licht door de vermissing van een minderjarig meisje uit Amsterdam. Van haar vond de politie foto's op een website met seksadvertenties. Later werd ze gevonden in een woning in Huizen waar ook een andere man van 32 was en het meisje van 17. Zij zitten vast.

In het vervolg van het onderzoek werden nog dus nog twee mannen aangehouden door de politie. Daarvan is één man weer op vrije voeten, maar hij is nog wel verdachte. De verdachte uit Krommenie is als laatste opgepakt.

De politie heeft twee slachtoffers gesproken en sluit meer aanhoudingen niet uit.