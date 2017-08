Bodem van hypotheekrente bereikt, rente stijgt weer

De afgelopen maanden zijn huishoudens de hypotheekrente steeds meer gaan vastzetten voor een langere periode. In 2016 en 2017 sloot driekwart een hypotheek af met een rentevaste periode van meer dan vijf jaar. Ook perioden van 15 tot 20 jaar rentevast zijn geen uitzondering. In de jaren 2012 tot 2015 was maar de helft van de hypotheken voor langer dan vijf jaar. Hoe langer je het rentepercentage vastzet, hoe hoger het wordt.

Na een periode van dalende kredietverlening hebben banken de laatste maanden meer hypotheken verstrekt, constateert DNB. De totale hypotheekschuld van huishoudens bij Nederlandse banken bedroeg in juni 521 miljard euro, een stijging van 0,4 procent ten opzichte van vorig jaar.

2000 miljard

De lage rente is het gevolg van het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft de marktrente op nul gezet en met een omvangrijk opkoopprogramma van staatsleningen, inmiddels 2000 miljard euro, de rente voor obligaties maar ook van hypotheken en kredieten tot een ongekend laag niveau gedrukt.

Nu de economie robuust groeit, de inflatie voorzichtig terugkomt en het medicijn van nul-rente en draaiende geldpersen is uitgewerkt zal de ECB in september of oktober de afbouw van het opkoopprogramma aankondigen. Naar verwachting gebeurt dat vanaf januari en in de loop van 2018 zal ook de rente weer verhoogd worden. In de aanloop van die stappen stijgt de hypotheekrente licht.

Binnen Europa zorgt het ECB-beleid voor verschillen. In Finland wordt de laagste rente betaald, gemiddeld 1,03 procent. In Ierland is de hypotheekrente met gemiddeld 3,22 procent het hoogst. De hoogte hangt samen met de lokale situatie op de huizenmarkt en de obligatierente, die weer gekoppeld is aan de financiële en economische gezondheid en stabiliteit van een land.