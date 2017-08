'Webwinkel levert soa-tests van zo'n 100 euro niet na bestelling'

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarschuwt voor de webwinkel 123soatest.nl. De website zegt soa-testen te verkopen, maar laat na bestelling niets meer van zich horen. Veel klanten raakten zo'n honderd euro kwijt.

De afgelopen tijd kreeg de politie aangiften binnen van mensen die een soa-test hadden besteld en betaald via de webwinkel. De bestelde producten werden nooit geleverd en het bedrijf gaf geen geld terug als mensen binnen de wettelijke termijn van veertien dagen van de koop afzagen.

De website is onderdeel van 123concepts B.V. uit Alphen aan den Rijn. De firma is telefonisch en per e-mail niet bereikbaar.

'Schadelijk voor gezondheid'

De autoriteit wil met de waarschuwing voorkomen dat meer mensen worden gedupeerd. "Omdat de webwinkel niet levert, zit de koper met een financiële strop", zegt Bernadette van Buchem van de ACM. "Ook kan het schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat de klant zichzelf niet kan testen op een soa."

Volgens de ACM zijn benadeelde klanten niet altijd bereid het te melden als ze hun bestelling niet hebben gekregen, omdat het zo'n gevoelig onderwerp is.

De autoriteit is met de webhost in overleg om de website uit de lucht te halen en vraagt meer gedupeerden zich te melden.