Huurprijzen vooral buiten grote steden omhoog

Aan de snelle huurprijsstijgingen in de vrije sector in de Randstad, behalve in Utrecht, lijkt een einde te zijn gekomen. In gebieden en steden buiten de Randstad daarentegen stijgen de huren nu veel harder. Dat blijkt uit cijfers van verhuursite Pararius over de huurprijzen in het tweede kwartaal.

Landelijk stegen de huren in het tweede kwartaal met tien procent ten opzichte van een jaar eerder. Maar die stijging vindt dus vooral buiten de Randstad plaats. De gemiddelde stijging in de Randstad lag op 4,7 procent. In Limburg, Overijssel en Friesland stegen de huren met bijna tien procent. En in Groningen en Flevoland schoten de huren zelfs met 17 en 23 procent omhoog.

Per vierkante meter betalen huurders in Nederland gemiddeld 14,85 euro, de hoogste prijs in tien jaar. Maar de verschillen zijn vanzelfsprekend groot. In Amsterdam huur je per vierkante meter voor 22,28 euro. In bijvoorbeeld Maastricht is dat 12,59 euro en in Apeldoorn 8,77.

Afhaken

Maar dat gat tussen steden in de Randstad en daarbuiten wordt kleiner. Volgens directeur Jasper de Groot van Pararius is dat logisch. "In gebieden met extreem hoge huren lijkt de rek eruit. Veel huurders haken af en gaan elders kijken, buiten de stad."

Die trend werd eerder dit jaar al goed zichtbaar toen de prijzen in de randgemeenten van Amsterdam en Rotterdam plotseling sterk stegen. Volgens De Groot kan dat een bredere trend worden. "Huurstijgingen verspreiden zich als een olievlek over Nederland. En door het structurele woningtekort zullen de huurprijzen ook in de rest van Nederland nog lang blijven stijgen."