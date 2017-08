'Euthanasie neemt toe, gepland levenseinde is gangbare praktijk'

Het aantal euthanasiegevallen in Nederland neemt steeds meer toe en het plegen van euthanasie is de laatste decennia gewoner geworden. Dat schrijven drie Nederlandse wetenschappers in een stuk in het Amerikaanse vakblad The New England Journal of Medicine. Ze hebben 25 jaar euthanasie in Nederland in kaart gebracht.

In 2015 was er bij 4,5 procent van alle doden in Nederland euthanasie gepleegd, tegenover 1,7 procent in 1990, zo hebben de wetenschappers berekend. Ze stellen in hun artikel dat het toedienen van levensverkortende medicatie of palliatieve sedatie inmiddels "gangbare praktijk" is geworden.

De wetenschappers, die werken voor Erasmus MC in Rotterdam, UMC in Utrecht en VU MC in Amsterdam hebben de cijfers gebaseerd op vragenlijsten die artsen invullen over recent overleden patiënten.

Legaal

Euthanasie is in 2002 gelegaliseerd en Nederland was het eerste land ter wereld waar artsen mogen helpen bij levensbeëindiging. Daarvoor werd er ook al euthanasie gepleegd, maar was het nog niet bij wet geregeld.

Nu wordt ongeveer de helft van alle aanvragen voor euthanasie wordt toegekend. "Het lijkt erop dat patiënten tegenwoordig durven te vragen om euthanasie en dat artsen bereid zijn om het te verlenen", zegt onderzoeker Agnes van der Heide van het Erasmus MC tegen persbureau AP.

In de meeste gevallen (92 procent) hadden de patiënten een ernstige ziekte. De rest had te kampen met gezondheidsproblemen door ouderdom, een psychische stoornis of een vroeg stadium van dementie. Meer dan een derde van alle onderzochte patiënten was ouder dan 80 jaar.

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, die alle gevallen van euthanasie beoordelen, houden ook cijfers bij. Uit het jongste jaarverslag in april bleek dat het aantal euthanasiegevallen dat is gerapporteerd in een jaar tijd met 10 procent is gestegen.