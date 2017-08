Een huisarts in Londen wordt verdacht van 118 zedendelicten. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt. Het gaat om 65 verkrachtingen en 53 aanrandingen.

Een van de slachtoffers is een kind jonger dan 13 jaar. Volgens Britse media heeft de man het misbruik in de afgelopen negen jaar gepleegd.

De huisarts is een man van 47 jaar, hij had een praktijk in het oosten van Londen. Aan het einde van de maand moet hij voor de rechter verschijnen.