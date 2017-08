Goederentrein ontspoort en raakt dorp in Pennsylvania

In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een goederentrein met 32 wagons ontspoord en tegen een woonwijk van een dorp gebotst.

Een aantal wagons vervoerden vloeibaar gas en zwavel en bij de botsing zijn verschillende brandjes uitgebroken. De brandweer heeft het plaatsje Hyndman, ten zuidoosten van Pittsburgh, uit voorzorg ontruimd.

De trein was onderweg van Chicago naar de staat New York. Het is niet duidelijk waardoor de trein uit de rails is gelopen. Op videobeelden is te zien hoe een aantal wagons in een zigzagpatroon tegen het huizen in het dorp aanliggen.

De gouverneur van Pennsylvania zegt dat een paar mensen niet hebben meegedaan aan de evacuatie, maar benadrukt dat alle inwoners veilig zijn.