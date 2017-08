Veltman: nu moet het in de Europa League

Ajax-aanvoerder Joël Veltman baalt van de uitschakeling door OGC Nice in de voorronde van de Champions League en likt zijn wonden.

"Je weet gewoon dat dit seizoen niet hetzelfde is als vorig seizoen. Het is weer opstarten. Er zijn veel dingen gebeurd, maar het moet wel beter. Zij waren een paar keer gevaarlijk in de counter. Wij stonden niet goed genoeg om ze tegen te houden."

"Het doel was Champions League, dat kan je nu vergeten", vervolgt Veltman. "We hebben eerder voorronde Europa League gespeeld, tegen Jablonec. Toen gingen we met de hakken over de sloot verder. Het zijn niet de wedstrijden die je in eerste instantie wil spelen."

De eliminatie heeft niet alleen gevolgen voor Ajax. "We willen ook voor het Nederlandse voetbal punten halen. Vorig seizoen hebben we daar ons steentje aan bijgedragen. Dit seizoen kan dat ook weer, maar nu moet het in de Europa League", aldus een teleurgestelde Veltman.