Dode bij explosie op school Minneapolis

Op een school in de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota) is een gasexplosie geweest. Een medewerker van de school is daarbij omgekomen, zeker zeven andere mensen zijn gewond geraakt. Ook wordt nog een medewerker vermist.

Op de school werd een zomercursus gegeven om basisschoolkinderen voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.

Er waren werkzaamheden aan de gang toen de explosie plaatsvond. Vermoedelijk ging het mis bij de aansluiting van een nieuwe gasmeter.

Een deel van de gevel is weggeblazen en ramen in de omgeving zijn uit hun sponning geknald door de klap. Van de gewonden zijn er drie slecht aan toe. Hun verwondingen variƫren van botbreuken tot snijwonden door rondvliegend glas. Het is niet duidelijk of er kinderen gewond zijn geraakt.