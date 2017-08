Keizer: dit is een keiharde klap

Ajax speelt dit seizoen weer geen Champions League. De Amsterdammers kwamen tegen Nice niet verder dan 2-2 na de 1-1 van vorige week in Frankrijk. Trainer Marcel Keizer baalde van de uitschakeling, waardoor de Amsterdammers veroordeeld zijn tot de vierde voorronde van de Europa League.

"Over de eerste 25 minuten hoeven we niet zo moeilijk te doen, dat was heel slecht. Daarna neemt Justin Kluivert met zijn acties de ploeg mee. Iedereen gaat dan ineens doordekken, we creƫren kansen en maken doelpunten. Dan komen we voor, maar een wedstrijd uitspelen hoort er ook bij."