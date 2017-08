Rentree Sjarapova van korte duur

De rentree van Maria Sjarapova, die het grasseizoen moest overslaan vanwege een dijbeenblessure, is van korte duur geweest. De Russin meldde zich vanwege een armblessure af voor haar partij in de tweede ronde in Stanford.

De 30-jarige Russin vierde maandag haar rentree met een zege op Jennifer Brady in de eerste ronde van het Amerikaanse hardcourttoernooi. Haar arts adviseerde haar af te zien van een volgend duel.

Sjarapova keerde in april terug op de tennisbanen, nadat haar schorsing van vijftien maanden wegens meldoniumgebruik was verstreken.

Ze deed op wildcards mee aan drie graveltoernooien, maar werd niet uitgenodigd voor Roland Garros.