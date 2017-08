Cocu: wij gaan ons plaatsen, dat moet gebeuren

Phillip Cocu is ervan overtuigd dat PSV zich donderdagavond tegen NK Osijek in Kroatië plaatst voor de play-offs van de Europa League, ondanks de blamerende 1-0 nederlaag van vorige week. "Wij gaan ons plaatsen, dat moet gewoon gebeuren. We hebben vertrouwen en een hoop kwaliteit in het team. We moeten morgen op ons best zijn."

De pijnlijke thuisnederlaag van vorige week leidde tot onvrede bij de fans en kritische geluiden in de media. Cocu zegt zich daar niet druk over te maken: "Als je het niet erg vindt, ben ik niet elke dag bezig met wat supporters zeggen en wat er wordt geschreven..."

"Als je bij een club als PSV speelt, zijn er weinig wedstrijden waar geen druk op staat. Daar moet je mee om kunnen gaan", aldus Cocu.

Extreme hitte in Osijek

PSV moet donderdagavond (20.45 uur) niet alleen met de tegenstander afrekenen, maar ook de extreme hitte weerstaan. Het kwik tikt overdag de 40 graden aan en 's avonds liggen temperaturen nog altijd boven de 30 graden.

Daarom gebruikte PSV woensdagavond tijdens de training koelvesten en was er extra drinken. "We moeten ons goed instellen en voorbereiden op de hitte, zodat we weten wat ons morgen te wachten staat", zei doelman Jeroen Zoet.

Ook hij verwacht dat PSV doorgaat. "We weten dat we beter kunnen en moeten dan in de eerste wedstrijd. We weten wat ons te doen staat. Als PSV zijn we verplicht om door te gaan in Europa."