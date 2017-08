Lucescu volgt Terim op bij Turkije

De Turkse voetbalbond TFF heeft in de persoon van Mircea Lucescu een opvolger gevonden voor de vorige week vertrokken Fatih Terim.

De Roemeen tekent een verbintenis voor de duur van twee jaar als bondscoach, met een optie voor een extra jaar.

De 72-jarige Lucescu was in Turkije eerder werkzaam bij Galatasaray en Besiktas. Zijn laatste club was het Russische Zenit Sint-Petersburg. Daarvoor had hij een succesvolle periode bij Sjachtar Donetsk.

Terim stapte onlangs op, nadat hij betrokken was geweest bij een opstootje in een restaurant. De bond meende dat hij daarmee voor imagoschade voor het voetbal had gezorgd.