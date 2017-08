Polen kondigt reuzeclaim op Duitsland aan

Polen bereidt een miljardenclaim op Duitsland voor, als genoegdoening voor het leed dat Polen is aangedaan door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Een parlementslid van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid heeft gezegd dat de claim er volgende week vrijdag zal liggen.

Partijleider Kaczynski, de machtigste politicus van Polen, zei onlangs al in een interview dat Polen bezig is met de voorbereiding van een "historisch tegenoffensief". Hij zei dat het om een aanzienlijk bedrag gaat. Volgens hem heeft Duitsland jarenlang geweigerd verantwoording af te leggen voor wat er in de oorlog gebeurd is.

De kwestie van de herstelbetalingen wordt vaker aan de orde gesteld in Polen. Onlangs gebeurde dat ook weer bij de herdenking van het neerslaan van de opstand van het getto in Warschau, waarbij 200.000 Polen om het leven kwamen en de stad vrijwel verwoest werd. Tien jaar geleden, toen Kazcynski premier was, vroeg Polen ook al om herstelbetalingen, wat Duitsland weigerde.

Schuld

De Poolse minister van Defensie vindt dat Duitsland verplicht is "de verschrikkelijke schuld die het aan de Poolse bevolking heeft", terug te betalen. Polen heeft zwaar geleden onder de Tweede Wereldoorlog, die in 1939 begon met de Duitse invasie in Polen. In de oorlog zijn bijna zes miljoen Polen omgekomen, en zijn complete steden en veel cultureel erfgoed verwoest.

Na de oorlog heeft Duitsland al miljarden aan schadevergoeding betaald. Het land erkent de verantwoordelijkheid voor de misdaden van de nazi's en houdt de herinnering aan de zwarte jaren in stand.

In 1953 deed de communistische regering van Polen afstand van het recht op verdere herstelbetalingen van Duitsland. De huidige Poolse regering zegt dat het besluit van het toenmalige "Sovjet-marionettenbewind" in juridisch opzicht waardeloos is.