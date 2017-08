Beachvolleybalsters klaar op WK in Oostenrijk

De WK beachvolleybal in Oostenrijk zitten erop voor de Nederlandse dames. Madelein Meppelink/Sophie van Gestel en Marleen van Iersel/Manon Flier slaagden er in Wenen beide niet in om de laatste zestien te bereiken.

Meppelink, in 2014 nog Europees kampioen met Van Iersel, en Van Gestel konden het niet bolwerken tegen Lidy en Leila. De Cubaanse dames waren met 21-16, 21-19 te sterk voor het Nederlandse koppel.

Hard van het veld geslagen

Van Iersel en Flier werden hard van het veld geslagen door Kristyna Kolocova en Michala KvapilovƔ uit Tsjechiƫ. Het duo kon maar vier fouten afdwingen en ging zelf liefst 25 keer de mist in. Met 21-12, 21-17 was de uitschakeling een feit.