Bejaarde aanstichter burenruzie moet de cel in

De aanstichter van een burenruzie in Leersum is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. De rechtbank in Utrecht acht die straf "passend en geboden", in het licht van het langslepende conflict tussen de twee buren.

De 81-jarige verdachte Rudolf Roozendaal stond terecht voor het aanbrengen van vernielingen aan de auto's van zijn buren en voor erfvredebreuk. De straf valt zo hoog uit omdat de verdachte zich volgens de rechter niets heeft aangetrokken van eerdere veroordelingen wegens het treiteren van zijn buren.

Voor iedere keer dat Roozendaal weer in de fout gaat, moet hij 14 dagen de cel in, tot een maximum van drie maanden, met een proeftijd van 5 jaar. Omdat voorwaardelijke veroordelingen niet hebben gewerkt, zag de rechter zich genoodzaakt tot een vrijheidsberovende straf.

Dwangsom

De verhouding tussen de buren is vrijwel vanaf het begin 17 jaar geleden verstoord. Bemiddelingspogingen, rechtszaken en zelfs een dwangsom van 300.000 euro hebben de verhouding tussen de twee niet kunnen normaliseren.

De burenruzie ontstond in 2000 door een conflict over het recht van overpad en is sindsdien volkomen uit de hand gelopen. De gevolgen voor de slachtoffers zijn volgens het OM ernstig. Het echtpaar voelt zich onvrij en onveilig en woont in een inmiddels onverkoopbaar huis.

De rechtbank erkent de psychische nood en het gevoel van onveiligheid van het echtpaar Griffioen.