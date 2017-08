WK atletiek tot 2023 bij de NOS

Van vrijdag 4 tot en met zondag 13 augustus doet de NOS live verslag van de WK atletiek in Londen. Op NPO 3 is iedere avond om 20.00 uur NOS Studio Sport Atletiek, met een mix van samenvattingen en rechtstreekse beelden. Presentatrice Dione de Graaff en voormalig atleet Gregory Sedoc praten de kijkers bij over de prestaties van de dag.

Vanuit Londen is het commentaar bij de wedstrijden van Stefan Verheij en Léon Haan. In de sportmiddaguitzendingen in de weekeinden op NPO 1 is er veel aandacht voor de WK atletiek. Het digitale themakanaal NPO Sport zendt de ochtendsessies van de WK uit en er zijn livestreams op NOS.nl. Ook NOS Langs de Lijn is in Londen voor een rechtstreeks radioverslag op NPO Radio 1 van de WK atletiek.