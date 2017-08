NASA zoekt iemand (m/v) die aarde beschermt tegen buitenaards leven

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is op zoek naar een 'hoofd planetaire bescherming'. Die moet voorkomen dat ruimtevoertuigen per ongeluk deeltjes buitenaards leven meenemen naar de aarde. Het salaris: tussen de 124.000 en 187.000 dollar per jaar.

In de vacaturetekst staat dat de chef zich bezighoudt met het tegengaan van biologische vervuiling bij ruimtemissies. Dat betekent onder meer dat ruimtesondes, robotwagens en raketten geen organismen of bacteriën van de aarde mee de ruimte in mogen nemen, of andersom.

Als een aardse bacterie of microbe zich permanent op een andere planeet vestigt, zou dat ruimte-onderzoek kunnen bemoeilijken. Dan zouden we bijvoorbeeld onterecht kunnen denken dat we buitenaards leven hebben gevonden, legde het huidige hoofd planetaire bescherming, Catherine Conley, uit tegenover The New York Times. Of de vacature ook betekent dat zij vertrekt, is niet bekend.

Bang voor korstmos

Bij elke ruimtemissie moet het hoofd planetaire bescherming inschatten hoe groot het risico op vervuiling is. Daarvoor is een uitgebreide kennis nodig van ruimtevaart, wiskunde, natuurkunde en techniek.

Conley vertelde dat ze bij haar werk vooral bang is voor vervuiling door korstmos, een kruising tussen alg en schimmel. "Dat mos heeft vrijwel alleen steen en zonlicht nodig. En die twee dingen heb je ook op Mars."

Pech voor Nederlanders

De baan werd in 1967 gecreëerd nadat de Verenigde Staten een internationaal verdrag voor ruimtevaart hadden getekend. Daarin staat dat de kans op vervuiling bij elke ruimtemissie niet groter mag zijn dan 1 op 10.000.

Voor de beste kandidaat ligt een driejarig contract Bij NASA klaar. Geïnteresseerden uit Nederland hebben pech: alleen Amerikanen kunnen reageren. Maar een schrale troost, ook bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA werkt een hoofd planetaire bescherming.