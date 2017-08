Chauffeur Duitse dodenbus lette niet goed op

Het busongeluk in Zuid-Duitsland waarbij vorige maand achttien mensen omkwamen, is veroorzaakt door de chauffeur. Hij lette niet goed op, blijkt uit onderzoek van politie en justitie.

De bus met senioren uit het oosten van Duitsland was op weg naar Italië en botste op de A9 bij Münchberg achterop een vrachtwagen die in de file stond. De bus vloog daarop meteen in brand. Dertig mensen konden eruit klimmen, achttien passagiers konden geen kant meer op en verbrandden.

In de bus zaten twee chauffeurs. Een van hen kwam om het leven. Het is niet duidelijk of dat de chauffeur is die achter het stuur zat en dus niet oplette.