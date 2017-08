Aanleg van omstreden extra stuk A16 bij Rotterdam mag doorgaan

De aanleg van de nieuwe rijksweg 'A16 Rotterdam' mag doorgaan. De Raad van State heeft achttien ingediende beroepen tegen het trac├ębesluit voor de nieuwe verbindingsweg afgewezen. Bij elkaar waren zo'n 1300 bezwaren van omwonenden en natuurorganisaties ingediend tegen de aanleg van de weg.

Onder meer de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik, Natuurmonumenten en bewonersorganisaties hadden bezwaren ingediend tegen het besluit van minister Schultz van Infrastructuur.

Omwonenden zijn bang voor geluidshinder en luchtverontreiniging. Ook vinden ze dat de weg beter ingepast had moeten worden. Bovendien zou de weg de bereikbaarheidsproblemen in de regio niet oplossen.

Redelijk

Volgens de hoogste bestuursrechter zijn de bezwaren ongegrond en heeft de minister in "redelijkheid voor de aanleg van de nieuwe rijksweg tussen de A13 de A16 kunnen kiezen".

De nieuwe rijksweg wordt 11 kilometer lang. De A16 Rotterdam zou moeten komen tussen luchthaven Rotterdam Airport en knooppunt Terbregseplein en gaat langs de woonwijken Schiebroek, Hillegersberg en Ommoord en delen van Lansingerland.

De verbinding moet een einde maken aan opstoppingen op de A13 en A20 en tot een betere doorstroming op lokale wegen leiden. De aanleg begint in 2019. De eerste auto's kunnen naar verwachting in 2024 gaan rijden over de nieuwe snelweg.