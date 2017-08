Drie mensen in Brugge sterven in eenzaamheid

In het Vlaamse Brugge zijn vorige week in drie dagen tijd drie mensen dood aangetroffen in hun huis. Ze stierven een natuurlijk dood. Maar omdat ze in eenzaamheid leefden, merkte aanvankelijk niemand hun overlijden op.

"Een vrouw van 47, een man van 41 en dan nog een bejaarde vrouw van 80 jaar oud", zegt burgemeester Landuyt van Brugge tegen Het Nieuwsblad. "Ze waren al tussen de tien en dertig dagen overleden. Niemand had iets door tot iedereen de overlast van stank en vliegen gewaar begon te worden. Verschrikkelijk. Dit kan niet meer."

De burgemeester gaat een anti-eenzaamheidsplan lanceren dat eind augustus klaar moet zijn.

Kustgemeenten

De stad Brugge is behoorlijk geschrokken. Het gebeurt wel eens dat een vereenzaamde bejaarde thuis overlijdt zonder dat iemand het opmerkt. Maar drie vereenzaamde doden in drie dagen tijd in een relatief kleine stad houdt de gemoederen bezig.

Socioloog Ignace Glorieux van de Vrije Universiteit Brussel zegt tegen Het Laatste Nieuws: "In grote steden als Antwerpen en Brussel gebeurt het vaker. Daar dragen dichters zelfs een persoonlijk tekstje op tijdens de uitvaart van mensen die zonder familie of vrienden worden begraven. Ook in sommige kustgemeenten komt het voor, want ook daar trekken mensen naartoe als ze de anonimiteit willen opzoeken. Maar aan een stad als Brugge zou je dit fenomeen niet direct linken."

Nederland

Ook in Nederland komt het voor dat mensen een natuurlijke dood sterven zonder dat het wordt opgemerkt. In 2014 werd in Groningen het lichaam gevonden van een 52-jarige man die vermoedelijk drie jaar dood in zijn woning had gelegen.

In Rotterdam bleek in 2013 een vrouw ongeveer tien jaar dood in haar huis te hebben gelegen. Agenten ontdekten haar stoffelijk overschot nadat bouwvakkers die in de straat aan het werk waren, geen gehoor kregen toen ze aanbelden.