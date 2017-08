'Besmette eieren lagen vorig jaar al in de Nederlandse winkels'

Vorig jaar zijn in Nederland al eieren verkocht waarin mogelijk te veel van het anti-luizenmiddel fipronil zat. Het bedrijf Chickfriend, dat bloedluis in kippenstallen bestrijdt, heeft volgens de Volkskrant in juni vorig jaar al enkele pluimveehouderijen behandeld. Chickfriend wordt gezien als bron van het fipronilschandaal in Nederland.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erkent in de krant dat mogelijk vorig jaar al fipronileieren in de winkel lagen. "We kunnen dat niet meer controleren, want die eieren zijn al opgegeten", zegt een woordvoerder.

Chickfriend gebruikte een bestrijdingsmiddel van een Belgische leverancier. Die heeft fipronil aan het middel toegevoegd. Het is waarschijnlijk dat de Belgen dat vorig jaar ook al deden, waardoor het bedrijf uit Barneveld vrijwel zeker ook toen al werkte met fipronil. Onderzocht wordt nu of Chickfriend wist dat de stof in het bestrijdingsmiddel zat.

Onduidelijk is of de hoeveelheid in overeenstemming was met de toen geldende regels. Sinds 1 januari is de Europese norm voor fipronil bijgesteld. De stof mag niet meer in hoge concentraties in bestrijdingsmiddelen voorkomen.