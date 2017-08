Grote brand bij Polderbaan Schiphol, geen hinder vliegverkeer

In een loods vlak bij de Polderbaan op Schiphol woedt een uitslaande brand. Volgens de brandweer is het een zeer grote brand.

Getuigen zeggen dat er grote rookwolken uit het pand trekken. In het gebouw aan de Schipholweg is een aquariumbedrijf gevestigd. De Schipholweg en een parallelbaan van de A9 zijn afgesloten. De snelweg zelf is gewoon open gebleven.

De brandweer meldt dat het vliegverkeer geen last heeft van de brand. Er zijn geen gewonden. In de woning op het terrein was niemand aanwezig.

In de loods van het aquariumbedrijf waren vissen en koraal opgeslagen. Die konden helaas niet worden gered, zegt de brandweer.