Apple boekt meer winst, maar verliest terrein in China

Technologiebedrijf Apple heeft in het derde kwartaal meer winst gemaakt dan vorig jaar. De winst steeg met 12 procent naar 8,7 miljard dollar.

Het bedrijf uit Silicon Valley zegt dat het aantal iPhones dat over de toonbank ging, is gestegen met 1,6 procent tot 41,03 miljoen. Dat is hoger dan analisten verwacht hadden.

Opvallend is dat de omzet in China juist fors is teruglopen met zo'n 9,5 procent. Apple heeft last van groeiende concurrentie van goedkopere Chinese merken als Huawei, Oppo en Xiaomi.

Het derde kwartaal, dat loopt tot 1 juli, is vaak relatief mager voor Apple. Veel klanten wachten op een nieuw model voor ze hun oude toestel de deur uit doen. Normaal gesproken lanceert Apple een nieuw model in september.