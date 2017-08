Dronken man rijdt rond met lantaarnpalen op het dak

Op een dijk in Lelystad heeft de politie een auto met een bijzondere lading aangehouden. Een man was met twee enorme lantaarnpalen op het dak van zijn auto onderweg van Almere naar Lelystad. Die palen zijn waarschijnlijk gestolen in Almere. Wat de bestuurder met die lantaarnpalen wilde doen, is niet duidelijk.

Toen de automobilist werd gecontroleerd, bleek er nog veel meer mis te zijn. De agenten roken een alcohollucht, maar de bestuurder weigerde te blazen. Daarop werd hij aangehouden. Ook bleek de auto niet verzekerd te zijn en was de APK al maanden verlopen. Daarnaast was het rijbewijs van de man al eind vorig jaar ongeldig verklaard.

Uit het politie-onderzoek kwam naar voren dat er een aantal strafrechtelijke onderzoeken lopen tegen de automobilist, zoals tanken zonder te betalen. De man zit vast, de auto is in beslag genomen.