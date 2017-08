In het centrum van Tilburg woedt een grote brand. Twee verdiepingen boven de snackbar Febo aan de Heuvelstraat staan volledig in brand. De brandweer zegt dat het monumentale pand als verloren moet worden beschouwd.

Het vuur brak rond middernacht uit. In het pand was één persoon aanwezig. De bewoner heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht.

Veel inwoners uit Tilburg-Noord klagen over rook en stank. De hulpdiensten adviseren om ramen en deuren gesloten te houden.