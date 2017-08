Senaat VS akkoord met nieuwe FBI-directeur

De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Christopher Wray als nieuwe directeur van de inlichtingendienst FBI. Hij volgt James Comey op. President Trump ontsloeg hem omdat hij het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging bij de verkiezingen niet wilde stopzetten.

De president had Wray in juni al naar voren geschoven als opvolger.

Wray (50) werkte eerder als jurist en had een hoge functie binnen het ministerie van Justitie. Ook werkte hij rond de eeuwwisseling samen met Comey. De twee werkten samen voor een afdeling die onderzoek deed naar fraude bij het energiebedrijf Enron.

In de Senaat was een ruime meerderheid voor de komst van Wray, 5 senatoren stemden tegen. Wray bezwoer vorige maand dat hij onafhankelijk blijft en niet beïnvloed zal raken door politieke zaken of druk van de president.