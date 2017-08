Duitsers moedigen suïcidale man aan om te springen

In Zuid-Duitsland heeft een kleine menigte gisteravond een suïcidale man aangemoedigd om van een hotel af te springen. De man was rond 20.30 uur op het dak geklommen. Toen passanten dat in de gaten kregen, pakten ze hun mobieltjes om de mogelijke actie van de man te filmen. Ook werd hij uitgedaagd om te springen.

Het voorval was op een plein in het kuuroord Baden-Baden. Hoeveel mensen de man wilden zien springen, is niet bekend. De politie zegt alleen dat het om veel voorbijgangers ging. De man sprong niet: agenten hebben hem naar binnen gepraat.

Koude rillingen

De politie is geschokt over het gedrag van de passanten. Een woordvoerder spreekt van "beschamende taferelen", waarvan zeer ervaren agenten nog koude rillingen kregen.

Tegen de ramptoeristen wordt geen aangifte gedaan. Volgens de wet hebben ze niets strafbaars gedaan. De deelstaatregering van Baden-Württemberg onderzoekt of het zinvol is om van zulk "moreel verwerpelijk gedrag" een nieuw strafbaar feit te maken.