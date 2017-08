Witte Huis: Trump hielp bij verklaring zoon, maar dicteerde niet

Het Witte Huis geeft toe dat president Trump zich heeft bemoeid met de verklaring die zijn zoon aflegde over een ontmoeting met een Russische advocate in 2016. "Maar hij heeft die niet gedicteerd", zegt een woordvoerder in reactie op een artikel van The Washington Post.

In de verklaring stond dat het gesprek tussen Trump junior en de advocate alleen over de adoptie van Russische kinderen ging. Maar later bleek dat de Russin hem het gesprek in had gelokt met belastende informatie over Hillary Clinton, de toenmalige rivale van zijn vader in de presidentsrace.

Trump junior zei daarop dat hij inderdaad het gesprek om die belastende informatie was aangegaan, maar dat de Russin daar niets concreets over te melden had. Volgens hem stuurde de advocate het gesprek daarna richting adoptie. Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders zegt vandaag desondanks dat de eerste, schriftelijke verklaring geheel op waarheid berust.

Dicteren

De advocaat van Trump zei eerder dat de president niet betrokken was bij het opstellen van de reactie. Sanders zegt nu over de zaak dat de president heeft meegedacht, "zoals elke vader dat zou doen".

Er worden al langer beschuldigingen geuit in de richting van de campagne van Trump, die banden met Russische regeringsvertegenwoordigers zou hebben onderhouden. Er lopen verschillende onderzoeken naar inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.