Milieuvriendelijke test-bus moet 250 kilometer reizen om te tanken

De milieuvriendelijke bussen van Qbuzz die in Groningen en Drenthe getest worden hebben problemen om te tanken. Het dichtstbijzijnde tankstation voor waterstof staat namelijk in Helmond. Dat is een ritje van ongeveer 250 kilometer.

De bussen worden er met een oplegger naartoe gebracht, want het heeft geen zin om de ongeveer 500 kilometer met de bus heen en weer te rijden. De bussen maken niet veel kilometers en het is tot nu toe ongeveer "twee keer gebeurd", zegt een woordvoerder van Qbuzz tegen RTV Noord.

Niet schadelijk

Sinds februari worden in Groningen en Drenthe twee waterstofbussen van ov-bedrijf Qbuzz getest. Dat is in overeenkomst met de wens van de provincies om met schonere bussen te rijden. De waterstofbussen stoten geen schadelijke gassen uit: het enige restproduct is water.

Om de waterstofbussen vol te gooien, is wel een speciaal tankstation nodig. Maar het plan om zo'n tankstation te bouwen in Delfzijl loopt vast, omdat het nog niet lukt om de vergunningen rond te krijgen.

Er is wel hoop: er wordt gewerkt aan een tankstation bij de Milieudienst in Groningen. En als het goed is, is dat tankstation voor 11 december klaar. Vanaf die dag gaan de waterstofbussen als gewone lijnbus rijden.