Springruiter Ruben Romp mee naar EK

Bondscoach Rob Ehrens heeft de selectie bekendgemaakt voor de EK springen in Göteborg. Jur Vrieling (met Glasgow), Ruben Romp (Teavanta), Harrie Smolders (Don) en Marc Houtzager (Calimero) komen van 21 tot en met 29 augustus in actie in Zweden. Aniek Poel (Athene) is reserve.

Vooral de naam van Romp, zoon van voormalig topruiter en bondscoach Bert Romp, is een opvallende. "Smolders, Vrieling en Houtzager spreken eigenlijk voor zich als je naar de prestaties kijkt die ze de laatste tijd hebben neergezet", licht Ehrens zijn keuze toe. "Romp reed zich onlangs in Hickstead in de kijker en heeft meer ervaring dan Poel. Bovendien is zijn paard echt goed in vorm."

Nederland won twee jaar geleden in Aken EK-goud in de landenwedstrijd en Jeroen Dubbeldam kroonde zich individueel tot Europees kampioen.