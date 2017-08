Belgische gevangenissen te slecht: Nederland levert niemand meer uit

Nederland levert voorlopig geen verdachten meer uit aan België. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam in een tussenvonnis uitgesproken.

Een Antwerpse rechter had om uitlevering van acht verdachten van drugssmokkel gevraagd, maar de IRK wil eerst meer onderzoek naar de leefomstandigheden in Belgische gevangenissen.

De IRK baseert zich in het tussenvonnis onder meer op een zeer kritisch rapport van de Raad van Europa van vorige maand. Daarin staat dat de grondrechten van gevangenen in België onder druk staan, vooral tijdens stakingen.

Risico's

"Tijdens zijn verschillende bezoeken in de 47 lidstaten de jongste 27 jaar heeft het comité nooit zoiets gezien op zo'n schaal en met zulke risico's die erdoor veroorzaakt worden", staat in het rapport.

Het personeel van Belgische gevangenissen staakt regelmatig. Gevangenen zitten dan bijna permanent opgesloten in hun cel. Vorig jaar besloot de Amsterdamse rechtbank ook al eens om uitlevering van gevangenen aan België op te schorten. Dat gebeurde toen in een stakingsperiode.

Ook als het personeel van de gevangenissen niet staakt, leven Belgische gevangenen in veel slechtere omstandigheden dan Nederlandse. In mei besloot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat twee Belgische gevangenen recht hadden op een schadevergoeding, omdat ze maar een paar keer per week konden douchen, in erg kleine cellen opgesloten zaten en nauwelijks buiten kwamen.