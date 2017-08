Veel concurrentie voor Amsterdam om Europees medicijnagentschap

Amsterdam heeft veel concurrentie in de strijd om het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). In totaal hebben 19 steden laten weten dat ze het agentschap willen huisvesten. De EU-instelling zit nu nog in Londen, maar moet vanwege de brexit verhuizen naar een ander land.

Concurrenten zijn onder meer Athene, Barcelona, Bonn, Bratislava, Dublin, Kopenhagen, Malta, Milaan, Wenen en Zagreb.

Er zijn zes criteria waaraan een stad moet voldoen. Zo moet het agentschap er meteen aan de slag kunnen zodra de brexit een feit is. Andere criteria zijn bereikbaarheid, scholen voor de kinderen van werknemers, partners van werknemers moeten toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg, geografische spreiding vergeleken met andere EU-instellingen en de bedrijfsvoering van de EMA moet gewoon door kunnen gaan.

Honderden banen

De instelling is gewild, omdat het veel banen kan opleveren. De gemeente Amsterdam verwacht dat er honderden mensen door aan het werk kunnen komen. Niet alleen bij het agentschap zelf, ook de horeca zal profiteren en mogelijk zullen er meer medicijnbedrijven naar Nederland komen.

De regering is bereid om flink in de buidel te tasten. Het kabinet wil voor 250 miljoen euro een gebouw aan de Zuidas in Amsterdam neerzetten om te verhuren aan het Europese Geneesmiddelenagentschap. Daarnaast trekt de regering 10 miljoen euro uit voor de organisatie.

Om duidelijk te maken dat Nederland een goede keus is, is er een promofilmpje gemaakt.