Attractiepark Slagharen sloopt huisjes met pony

Dierenwelzijn

Dekkers zegt tegen RTV Drenthe dat het welzijn van de pony's maar een kleine factor is in het besluit. "Je merkt wel dat er in de maatschappij steeds meer vragen over komen, net als bij het Dolfinarium. Maar we zien geen signalen die concreet over pony's gaan."

De laatste zestig pony's zijn er nog tot oktober. Daarna wordt er voor de dieren een nieuw huis gezocht.