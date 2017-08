'Trump dicteerde verklaring zoon over ontmoeting met Russische advocaat'

President Trump heeft de misleidende verklaring gedicteerd die zijn oudste zoon gebruikte als excuus voor zijn ontmoeting met een Russische advocaat. Dat schrijft de krant The Washington Post, die betrouwbare contacten heeft in het Trump-kamp.

Donald Trump junior had in 2016 een ontmoeting met de Russische advocaat. In de eerste verklaring die hij daarover uitgaf benadrukte Trump junior dat hij alleen met haar heeft gesproken over adoptie van Russische kinderen. Later bleek uit een mailwisseling tussen beiden dat de advocaat Trump junior had gemaild dat ze belastende informatie over Hillary Clinton heeft.

The Washington Post heeft gesproken met bronnen rond Trump en schrijft dat de president de verklaring heeft gedicteerd in het vliegtuig, op de terugweg van de G20-top in Hamburg. De verklaring werd naar The New York Times gestuurd die een publicatie voorbereidde over de ontmoeting tussen Trump junior en de advocaat. Adviseurs van de president zouden hebben aangedrongen op een verklaring waar later geen gaten in geschoten konden worden, maar de president besloot anders.

'Onnodig'

In de dagen erna werden verschillende verklaringen naar buiten gebracht over de redenen voor de ontmoeting. Uiteindelijk gaf Trump junior onder druk de mailwisseling tussen hem en de advocaat vrij.

Een van de adviseurs van de president zegt tegen The Washington Post dat de door president Trump opgestelde verklaring onnodig was. "Nu kan worden geclaimd dat hij degene is die wil misleiden. Het argument kan worden gemaakt dat de president wil dat niet de hele waarheid naar buiten wordt gebracht."

Er lopen verschillende onderzoeken naar Russische bemoeienis met de presidentsverkiezingen in de VS, onder meer door de speciaal daarvoor aangestelde ex-FBI-chef Robert Mueller.