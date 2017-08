'Maffiapraktijken' in Kruiningen: dominee vindt afluisterapparatuur na seksrel

De dominee van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen heeft afluisterapparatuur onder zijn auto gevonden. Zijn advocaat spreekt in de regionale krant PZC van 'maffiatoestanden'. De dominee ontdekte de apparatuur na een anonieme tip.

De politie heeft de apparatuur meegenomen en onderzoekt wie die onder de auto heeft geplakt. De advocaat zegt dat hij wel een idee heeft wie erachter zit, maar hij wil daar verder niet op ingaan.

Binnen de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen is ruzie ontstaan. De dominee heeft een conflict met een oud-diaken en daardoor is de kerk in twee kampen verdeeld.

Seks

De oud-diaken had kritiek op de werkwijze van de dominee, waarop die de oud-diaken beschuldigde van seks met een nicht, schrijft de krant. De oud-diaken zou eerder het overspel bij de dominee hebben opgebiecht, maar hij ontkent dat en ook de nicht zegt dat het verhaal van de dominee niet klopt.

Toch legde de Gereformeerde Gemeente de oud-diaken tuchtmaatregelen op, maar die werden door de rechter verboden. Na die uitspraak keerde de rust niet terug in Kruiningen; kerkgangers gingen zelfs met elkaar op de vuist.