Wekdienst van 1 augustus: dit gebeurde terwijl je sliep

Man (42) verdrinkt, zoon probeerde hem te redden

In Rotterdam is gisteren een 42-jarige man verdronken toen hij met zijn zoon aan het zwemmen was in de Zevenhuizerplas. Hij raakte vermoedelijk oververmoeid. Zijn zoon probeerde hem nog te redden maar dat lukte niet. Hulpdiensten vonden de man pas na een zoektocht van zo'n twintig minuten. In totaal zijn deze zomer al negen mensen verdronken.