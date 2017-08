De sport van dinsdag bij de NOS

Ajax probeert woensdag ten koste van OGC Nice de laatste voorronde van de Champions League te bereiken. Vandaag een voorbeschouwing vanuit Amsterdam met trainer Marcel Keizer.

Hij zal zijn licht laten schijnen over de afgelopen weken, de heenwedstrijd in Frankrijk en natuurlijk de wedstrijd van woensdagavond. Het gesprek met Keizer is te zien in het Sportjournaal om 18.45 uur.

Ook Usain Bolt komt aan het woord. De sprintlegende, die volgende week tijdens de WK in Londen afscheid neemt, geeft een persconferentie in het Emirates Stadion in Londen.