VN begint met legen containers vol wapens in Colombia

De Verenigde Naties zijn in Colombia begonnen met het legen van containers waarin duizenden wapens liggen opgeslagen. In het vredesakkoord van vorig jaar was afgesproken dat de oud-strijders van de FARC hun wapens zouden inleveren bij de VN.

In totaal hebben meer dan 7000 mensen daar gehoor aan gegeven, zo werd in juni al duidelijk. Het is de bedoeling dat de geweren worden omgesmolten tot drie vredes-monumenten.

Bij de strijd tussen de FARC en de Colombiaanse regering zijn in totaal meer dan 220.000 mensen omgekomen en acht miljoen mensen zijn uit hun huis verjaagd. Niet alle rebellen hebben zich neergelegd bij het vredesakkoord, enkele honderden FARC-leden weigerden mee te doen aan de ontmanteling.